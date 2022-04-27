Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Північна Корея вирішила збільшити свій ядерний арсенал – СМІ

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 07:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нещодавно Пхеньян активізував випробування зброї та демонстрацію військової могутності
Кім Чен Ин показав міжконтинентальні балістичні ракети
Кім Чен Ин показав міжконтинентальні балістичні ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче прискорити розробку ядерного арсеналу своєї країни, спостерігаючи за масштабним військовим парадом, де демонструвалися міжконтинентальні балістичні ракети (МБР).

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Так, парад відбувся у понеділок увечері під час святкування 90-річчя збройних сил Північної Кореї.

Нещодавно Пхеньян (ред. – столиця КНДР) активізував випробування зброї та демонстрацію військової могутності, оскільки переговори про денуклеаризацію зі Сполученими Штатами зайшли в глухий кут, а до влади в Південній Кореї прийшла нова консервативна адміністрація.

"Ядерні сили нашої республіки повинні бути повністю готові до виконання своєї відповідальної місії і будь-коли привести в дію свої унікальні засоби стримування", – сказав Кім.

Реклама

Північна Корея замовила випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея вперше успішно випробувала важку балістичну ракету Hwasong-17 Випробуваннями керував особисто Кім Чен Ин.

Повідомляється, що вона злетіла і впала біля берегів Японії.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Загинув в результаті особистих мужніх дій, завдяки яким повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти