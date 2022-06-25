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Діпфейк-скандал. У Берліні та Мадриді провели зустрічі з фальшивим Кличком

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 червня, 11:35
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Дата зустрічі була погоджена через протокольний відділ канцелярії Сенату на початку червня
Франциска Гіффай спілкувалася з несправжнім Віталієм Кличком. Фото: колаж "Сьогодні"
Франциска Гіффай спілкувалася з несправжнім Віталієм Кличком. Фото: колаж "Сьогодні"

Аферист, який видавав себе за мера Києва Віталія Кличка, зв'язався по відеозв'язку з бургомістром Берліна Францискою Гіффай. Їхня розмова тривала пів години. Вони зідзвонилися 24 червня і про зустріч нібито просила українська сторона.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

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Подробиці

Дата зустрічі була погоджена через протокольний відділ канцелярії Сенату на початку червня. Розмова мала розпочатися о 17:00, а о 18:45 канцелярія Сенату Берліна заявила, що спілкування перервано.

"Хід розмови та постановка теми викликали недовіру у берлінської сторони. Розмову було перервано передчасно", – розповіли в канцелярії.

Пізніше розмова з послом України Андрієм Мельником підтвердила, що спілкувався не Віталій Кличко. Чоловік на екрані виглядав справжнім мером Києва, але це був не він.

"Судячи з усього, це був діпфейк", – заявила прессекретарка Сенату Ліза Фреріхс.

Так, відеодзвінок тривав пів години. Наразі служба держбезпеки проводить розслідування для з'ясування всіх обставин.

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Прессекретарка Фреріхс розповіла, що шахрай дізнавався про ситуацію в Берліні та про догляд за біженцями у перші чверть години. Потім ставилися запитання, які видалися підозрілими. Зокрема, про співпрацю влади Берліна, щоб українські чоловіки залишали місто та воювали в Україні. Або щодо того, чи українські біженці в Німеччині отримуватимуть соціальну допомогу обманним шляхом.

Видання Bild заявило, що подібний інцидент стався у Мадриді. Там теж хтось видавав себе за Віталія Кличка. "Справжній" Кличко підтвердив, що спілкувався не він.

"Дорога Франциска Ґіффай, я щойно дізнався, що вам і меру Мадрида надійшов хибний дзвінок. Хтось видавав себе за Віталія Кличка, але то був не я. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо поговорити телефоном через мої офіційні канали. Мені й перекладач не потрібний", – сказав міський голова Києва.

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Франциска Гіффай спілкувалася з несправжнім Кличком

Реакція Кличка

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ворог не вгамується і веде війну по всіх фронтах – зокрема щодо дезінформації, дискредитації українських політиків. Щоб посварити з європейськими партнерами та щоб Україні не допомагали.

"Вчора нібито від мого імені мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка. Переконаний, правоохоронці повинні розслідувати таку "діяльність". Якщо треба – залучити іноземних фахівців", – написав міський голова у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що гібридна війна, дезінформація з боку Росії – одна з тем панельної дискусії, в якій він та його брат Володимир Кличко мають брати участь на саміті НАТО у Мадриді наступного тижня.

Раніше ми розповідали, що шахрая, який видавав себе за друга Кличка, засудили до 7,5 років в'язниці.

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