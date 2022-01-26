Скандал у Хорватії через Україну: прем'єр вибачився за слова президента

МЗС України чекає на публічне спростування "образливих заяв" президента Хорватії

Слова хорватського лідера Зорана Милановича про те, що Україні не місце в НАТО, не мають стосунку до позиції уряду країни. Про це в Twitter написав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Також він зазначив, що не знає, про яких хорватських солдатів у регіоні говорив Миланович.

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"В Україні немає наших солдатів, а контингент, який перебуває в Польщі, вже повернувся додому. Я не знаю, яких саме військових і звідки президент хотів вивести. Крім того, його заяви, що в Україні корупція – це не наша позиція, і я від імені уряду вибачаюсь перед українцями за такі безглузді вислови", – написав він.

PVRH @AndrejPlenkovic : S obzirom na to da u naih vojnika nema, a kontigent stacioniran u se vratio ne znam na povlaenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije на stav i ja se uime Vlade ispriavam Ukrajincima на takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n - Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Скандальна заява Милановича

25 січня президент Хорватії заявив, що "Україні не місце в НАТО", назвав Україну однією з найкорумпованіших країн, а Майдан – "переворотом".

Миланович також зазначив, що у разі загострення конфлікту між Україною та Росією будуть відкликані військові із сил НАТО в регіоні.

Україна чекає пояснень