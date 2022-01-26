Скандал у Хорватії через Україну: прем'єр вибачився за слова президента

Слова хорватського лідера Зорана Милановича про те, що Україні не місце в НАТО, не мають стосунку до позиції уряду країни. Про це в Twitter написав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
Також він зазначив, що не знає, про яких хорватських солдатів у регіоні говорив Миланович.
"В Україні немає наших солдатів, а контингент, який перебуває в Польщі, вже повернувся додому. Я не знаю, яких саме військових і звідки президент хотів вивести. Крім того, його заяви, що в Україні корупція – це не наша позиція, і я від імені уряду вибачаюсь перед українцями за такі безглузді вислови", – написав він.
PVRH @AndrejPlenkovic : S obzirom na to da u naih vojnika nema, a kontigent stacioniran u se vratio ne znam na povlaenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije на stav i ja se uime Vlade ispriavam Ukrajincima на takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n- Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022
Скандальна заява Милановича
25 січня президент Хорватії заявив, що "Україні не місце в НАТО", назвав Україну однією з найкорумпованіших країн, а Майдан – "переворотом".
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Миланович також зазначив, що у разі загострення конфлікту між Україною та Росією будуть відкликані військові із сил НАТО в регіоні.
Україна чекає пояснень
- Після заяв президента Хорватії у МЗС України викликали хорватського посла. Відомство вимагало публічного спростування слів Милановича.
- У МЗС зазначили, що президент Хорватії продемонстрував своє зневажливе ставлення та невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також у боротьбі з руйнівними пожежами.