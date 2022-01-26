Скандал в Хорватии из-за Украины: премьер извинился за слова президента

МИД Украины ждет публичного опровержения "оскорбительных заявлений" президента Хорватии

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (фото слева), президента страны Зоран Миланович (фото справа). Фото: Коллаж "Сегодня"

Слова хорватского лидера Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, не имеют отношения к позиции правительства страны. Об этом в Twitter написал премьер премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Также отметил, что не знает, о каких хорватских солдатах в регионе говорил Миланович.

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"В Украине нет наших солдат, а находящийся в Польше контингент уже вернулся домой. Я не знаю, каких именно военных президент и откуда хотел вывести. Кроме того, его заявления, что в Украине коррупция – это не наша позиция, и я от имени правительства приношу извинения перед украинцами за такие несуразные выражения", – написал он.

PVRH @AndrejPlenkovic: S obzirom na to da u naih vojnika nema, a kontigent stacioniran u se vratio ne znam na povlaenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije na stav i ja se uime Vlade ispriavam Ukrajincima na takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Скандальное заявление Милановича

25 января президент Хорватии заявил, что "Украине не место в НАТО", а также назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана – "переворотом".

Миланович также отметил, что в случае обострения конфликта между Украиной и Россией, будут отозваны военных из сил НАТО в регионе.

Украина ждет объяснений