Спочатку говорив Трамп, а тепер увесь світ. Чи реальний витік коронавірусу в Ухані?

Версію про лабораторне походження коронавируса розглядають всерйоз. У США проводять розслідування / Фото: Pixabay

США і Велика Британія вимагають заново розслідувати походження коронавірусу. Теорією "втечі" з китайської лабораторії ще влітку озброївся Дональд Трамп. Facebook вже не видаляє повідомлення про штучне походження ковіду. Навіть глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус засумнівався, хоча раніше організація категорично відкинула цю версію.

Реклама

Журналіст "Сьогодні" Дмитро Волков проаналізував, наскільки це реально.

Комісія ВООЗ у своєму звіті замість висновку "лабораторне походження вірусу неможливе" написала фразу: "вкрай малоймовірно". Отже, точка в цій версії ще не поставлена.

Яка різниця, лабораторний вірус чи природний?

Колосальна – різниця в трильйони доларів! Якщо вірус лабораторний, його можуть прирівняти до бактеріологічної зброї.

"Є спеціальні конвенції, які забороняють виготовлення, випробування, поширення бактеріологічної зброї. Тим самим, якщо доводять, що це синтетичний вірус. А цей вірус за визначенням призводить до летального результату. І за таких умов вірус, якщо він штучний, є зброєю", – пояснив доктор юридичних наук Борис Бабін.

Що кажуть учені

Реклама

У наукових колах схиляються до думки, що вірус таки штучний. Розробкою української вакцини займається Михайло Фаворов – професор, доктор медичних наук.

"Він же не міг скомбінуватися сам із собою. У нього є такі відмінності, які говорять про те, що хтось повинен був цьому геному допомогти", – сказав він.

Професор вказує на дивну особливість коронавірусу, пов'язану зі здатністю контактувати з людиною. Але є ще одна дивна обставина.

"То були миші особливого підвиду, які мешкають на півдні Китаю в печерах. Від Уханя на 1500 км. Є дві позиції співвідношення ризиків – перша, що миші туди полетіли з пересадками і перекурами. Шанс дуже низький. А з іншого боку – в Ухані є інститут, який вивіз 1400 зразків мишачих екскрементів для виділення вірусу", – додав він.

Про свої підозри заявили й інші вчені їх різних країн. Британський професор Ангус Далгліш і норвезький вчений Біргер Соренсен відзначили, що в природних вірусах рідко можна знайти навіть три позитивно заряджених амінокислоти, а тут їх аж чотири.

Хто міг зробити коронавірус?

Прихильники штучного походження згадують загадкову жінку Ши Чженлі – це китайський вірусолог, що отримала міжнародне прізвисько "кажан". Ще в 2005 році група вчених під її керівництвом виявила, що у кажанів з'явився коронавірус.

Реклама Ши Чженлі. Фото: habr.com

Є підозра, що її експерименти вийшли за межі лабораторії. Хоча більшість вчених не бачать і тут нічого особливого. Вірус міг "піти" з лабораторії, але це не означає, що там його створили.

Якщо вірус просто зберігався і "втік", то це значно менший рівень відповідальності, ніж за створення біологічної зброї. Чому тоді не повідомити вчасно, замість того щоб заперечувати все?

"Китай явно вважав, що таке оголошення вдарить по міжнародному престижу країни, і вони вирішили, що вони самі по-тихому все локалізують і ніхто так нічого не дізнається. Класична радянська практика. Згадайте наш Чорнобиль", – зазначив кандидат біологічних наук Євген Дикий.

А якщо Китай визнає, що це був витік?

Потрібно буде відповідати за мільйонні жертви і трильйонні збитки. Без суворих санкцій, як у випадку з версією про біологічну зброю, але з істотними економічними втратами. В цей сценарій мало хто вірить.

"Відповідальність так званих великих країн світу, членів Ради Безпеки ООН, залишається певною мірою риторичною. ООН має дуже мало важелів можливості притягти Росію, Китай або інші подібні країни до відповідальності за такі вчинки", – сказав Бабин.

Щодня вірус стає все менш схожим на той, що з'явився в нашому світі минулого року. І точної відповіді "звідки він взявся" сьогодні немає. А якщо з'явиться, то без свідчень вчених з лабораторії Ухань, без журнальних записів та інших лабораторних даних жоден суд все одно не визнає провини Китаю.

Реклама

Ймовірно, на планеті з'явилася ще одна конспірологічна тема – "походження коронавірусу".

Нагадаємо, Трамп зажадав від Китаю "репарації" в 10 трлн доларів за пандемію COVID-19.

Відзначимо, Франція і Велика Британія поділяють висловлені американським президентом Дональдом Трампом сумніви щодо правдоподібності наданих Китаєм даних про спалах коронавируснї епідемії та боротьбу з нею.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус