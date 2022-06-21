Порівняв білорусів із собакою: застілля у Лукашенка перетворилося на сюр (відео)

Пес самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка виліз на стіл під час обіду в його будинку в Олександрії із губернаторами на честь дня врожаю.
Відповідні кадри опублікував провладний Telegram-канал "Пул Першого"
На відео видно, що в той час, як гості білоруського диктатора обідають, пес Лукашенко на прізвисько Умка виліз на стіл і почав ходити серед тарілок з їжею. На поведінку собаки ніхто не звертав уваги та продовжував трапезу, у тому числі й сам Олександр Лукашенко. Він був зайнятий тим, що накладав собі та гостям картоплю.
Всі гості Лукашенка вдали, що так і треба. Порівняння білорусів із собакою, мабуть, усіх влаштувало.
Раніше ми повідомляли, на що хворий Лукашенко – лікарі назвали діагноз. Він вперше потрапив у поле зору психіатрів у далеких 70-х. З того часу "батьку" не раз ставили психіатричний діагноз.
Також нагадаємо, син Лукашенка на випускному влаштував акцію у кольорах України.