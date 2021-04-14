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Жахливе ДТП з автобусом у Єгипті: 20 людей згоріли живцем

14 квітня, 06:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водій автобуса не помітив вантажівки з нафтопродуктами, що зупинилася через несправність, і на великій швидкості врізався в неї

У Єгипті пасажирський автобус зіткнувся з вантажним автомобілем із нафтопродуктами на трасі Асьют – Червоне море і загорівся. Загинуло 20 людей, ще троє отримали поранення.

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Про це повідомляє видання El Balad з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними видання, водій автобуса, що їхав з Каїра в Сохаг, не помітив вантажівки, що зупинилася через несправність, і на великій швидкості врізався в неї. У результаті зіткнення загорілися обидва транспортні засоби – автобус вигорів повністю.

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Як повідомляють місцеві пабліки у соцмережах, після того як автобус загасили, звідти виносили обгорілі останки людей.

На місце події виїхав губернатор провінції Асьют Ісам Саад для керівництва рятувальними роботами, в яких було задіяно понад 30 бригад швидкої допомоги.

Рух на міжміській трасі через ДТП заблоковано, автомобілі перенаправляють іншими дорогами.

Нагадаємо, напередодні з'їхав з дороги і перекинувся автобус у центральній частині Перу, у результаті аварії загинули щонайменше 20 людей.

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ДТП Єгипет жертви автобуси
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