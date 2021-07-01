"Так вже сталося": Лукашенко назвав суверенітет України "танучим"

Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав українців "братнім народом". Він вважає, що державний суверенітет України нібито "тане"

Реклама

Про це Лукашенко сказав на форумі регіонів Росії і Білорусі.

За його словами, росіяни нібито допомагають Білорусі зберегти "суверенітет і незалежність".

Читайте також:

"Ми не визнаємо Лукашенка": в "Слузі народу" пригрозили Білорусі за польоти до Криму

Реклама

"Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так уже сталося", – зазначив він.

Лукашенко також додав, що "українці – братній народ, який не винен ні в чому".

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Мінську обговорювали питання співпраці з Росією щодо авіасполучення в зв'язку з тим, що багато країн Європи припинили літати над Білоруссю і не пускають до свого повітряного простору білоруські літаки. Лукашенко навіть образився на Зеленського і заявив, що проситиме Путіна допомогти полетіти йому до окупованого Криму.