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"Так вже сталося": Лукашенко назвав суверенітет України "танучим"

1 липня 2021 14:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Водночас Росію він назвав союзниками Білорусі, які допомагають зберегти її суверенітет

Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав українців "братнім народом". Він вважає, що державний суверенітет України нібито "тане"

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Про це Лукашенко сказав на форумі регіонів Росії і Білорусі.

За його словами, росіяни нібито допомагають Білорусі зберегти "суверенітет і незалежність".

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"Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так уже сталося", – зазначив він.

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Лукашенко також додав, що "українці – братній народ, який не винен ні в чому".

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Мінську обговорювали питання співпраці з Росією щодо авіасполучення в зв'язку з тим, що багато країн Європи припинили літати над Білоруссю і не пускають до свого повітряного простору білоруські літаки. Лукашенко навіть образився на Зеленського і заявив, що проситиме Путіна допомогти полетіти йому до окупованого Криму.

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