Торгівля дикими тваринами: в ВООЗ назвали ймовірну причину поширення коронавірусу

У ВООЗ припускають, що причиною поширення СOVID-19 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї.
Експерти кілька місяців проводили дослідження в місті Ухані, передає Bloomberg.
Найближчими днями вчені планують оприлюднити доповідь про підсумки дослідження. Вони відразу ж попереджають, що вона не буде остаточною, оскільки заплановані додаткові дослідження, в тому числі за межами Китаю.
Вчені розглянули кілька основних версій походження вірусу. Вони не підтримують версію про штучне походження – через витік з лабораторії. Малоймовірним також вважають пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані.
Дослідники дійшли висновку, що швидше за все був ще проміжний переносник вірусу.
Раніше ми повідомляли, що британський штам коронавірусу, який вперше виявили минулого року в Великій Британії, вже поширився і по Україні.
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