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Торгівля дикими тваринами: в ВООЗ назвали ймовірну причину поширення коронавірусу

22 березня, 12:28

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Найближчими днями експерти оприлюднять підсумки дослідження

У ВООЗ припускають, що причиною поширення СOVID-19 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї.

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Експерти кілька місяців проводили дослідження в місті Ухані, передає Bloomberg.

Найближчими днями вчені планують оприлюднити доповідь про підсумки дослідження. Вони відразу ж попереджають, що вона не буде остаточною, оскільки заплановані додаткові дослідження, в тому числі за межами Китаю.

Вчені розглянули кілька основних версій походження вірусу. Вони не підтримують версію про штучне походження – через витік з лабораторії. Малоймовірним також вважають пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані.

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Дослідники дійшли висновку, що швидше за все був ще проміжний переносник вірусу.

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Раніше ми повідомляли, що британський штам коронавірусу, який вперше виявили минулого року в Великій Британії, вже поширився і по Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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