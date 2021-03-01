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Туреччина хоче підкорювати Місяць і показала гібридну ракету (відео)

1 березня, 06:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Турецька космічна місія запланована на 2023 і 2028 роки

Туреччина розробила ракету з гібридними двигунами, за допомогою якої має намір у 2023 році запустити безпілотний космічний апарат на Місяць.

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Про це заявив турецький міністр промисловості і технологій Мустафа Варанк, передає Anadolu.

Міністр у неділю, 28 лютого, оглянув розробки компанії Delta V Space Technologies Inc і розповів журналістам, що Туреччина збирається реалізовувати місію на Місяць в два етапи – в 2023 і 2028 роках.

На першому етапі, в 2023 році, безпілотний апарат повинен опуститися на поверхню супутника Землі, перший запуск на навколоземну орбіту планується у співпраці з міжнародними компаніями.

"У рамках першого етапу проєкту ми зробимо жорстку посадку на Місяць. Перший запуск на навколоземну орбіту ми здійснимо у співпраці з міжнародними компаніями. Однак наш космічний апарат на Місяць буде доставлений за допомогою запуску на навколоземну орбіту нашої унікальної національної ракети", – стверджує Варанк.

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За його словами, компанія Delta V розробила унікальну технологію гібридних двигунів, які є важливою складовою місії на Місяць.

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року модуль китайської місячної місії "Чан'е-5" вперше успішно висадився на поверхні супутника Землі.

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Туреччина космос ракета Місяць
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