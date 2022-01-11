У Саакашвілі німіють руки та ноги – мама розповіла про нові симптоми

Не покращився стан здоров'я третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого напередодні Нового року повернули до Руставської в'язниці. Про погіршення його стану повідомила мати політика Гіулі Аласанія.
Про це повідомляє місцеве агентство Грузія online".
Що відомо
"Необхідно, щоби йому провели нормальне обстеження. Потрібно зробити магнітно-резонансну томографію. Він показав мені руку, справді є тремор. Решту він мені розповів. Є безсоння, головний біль, оніміння ніг, рук... Ми збиралися привезти лікарів з-за кордону, і ми маємо можливість це зробити", – заявила Гіулі Аласанія після візиту до сина у в'язницю.
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За словами Аласанії, вдалося досягти того, щоб політика оглянув невролог. "Мій син був дуже задоволений спілкуванням із ним. Він також додав ліки. Він сказав те ж саме, що потрібно розслідування (є припущення, що Саакашвілі вводили шкідливі препарати – Ред.). Моє прохання залишається – пустити лікарів і не лише наших лікарів", – зауважила жінка.
В'язниця для колишнього президента
- Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі опинився за ґратами після того, як таємно повернувся до Грузії із України напередодні муніципальних виборів, у яких брала участь його партія Єдиний національний рух.
- 1 жовтня Саакашвілі, який потрапив до Грузії в обхід митних постів, був затриманий.
- Він оголосив голодування і вже за кілька тижнів схуд на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування. 6 грудня особистий лікар політика заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту досить високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.
- 8 грудня стало відомо, що через погане самопочуття Саакашвілі не зможе бути присутнім на на черговому засіданні суду.
- 20 грудня Гіулі Аласанія заявила, що її син не може нормально рухатися, а також у нього виникла проблема з оком.