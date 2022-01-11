У Саакашвілі німіють руки та ноги – мама розповіла про нові симптоми

До політика везуть лікарів із-за кордону

Мама Саакашвілі повідомила про нові тривожні симптоми у сина / Колаж "Сьогодні"

Не покращився стан здоров'я третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого напередодні Нового року повернули до Руставської в'язниці. Про погіршення його стану повідомила мати політика Гіулі Аласанія.

Про це повідомляє місцеве агентство Грузія online".

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Що відомо

"Необхідно, щоби йому провели нормальне обстеження. Потрібно зробити магнітно-резонансну томографію. Він показав мені руку, справді є тремор. Решту він мені розповів. Є безсоння, головний біль, оніміння ніг, рук... Ми збиралися привезти лікарів з-за кордону, і ми маємо можливість це зробити", – заявила Гіулі Аласанія після візиту до сина у в'язницю.

За словами Аласанії, вдалося досягти того, щоб політика оглянув невролог. "Мій син був дуже задоволений спілкуванням із ним. Він також додав ліки. Він сказав те ж саме, що потрібно розслідування (є припущення, що Саакашвілі вводили шкідливі препарати – Ред.). Моє прохання залишається – пустити лікарів і не лише наших лікарів", – зауважила жінка.

В'язниця для колишнього президента