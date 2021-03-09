Вбивство посла Росії в Туреччині: п'ятеро осіб отримали довічне

Турецький суд виніс вироки обвинуваченим у справі про вбивство посла Росії Андрія Карлова в 2016 році, визнавши винними 14 осіб з 19.

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Про це повідомляє Sabah.

Зокрема, п'ятеро осіб отримали довічний вирок, з них двоє – за спробу повалення конституційного ладу і умисне вбивство з терористичною метою.

Ще дев'ятьох засудили до 3-15 років позбавлення волі, а з п'ятьох інших зняли всі звинувачення.

Загалом у справі проходять обвинуваченими 28 осіб, але на вимогу прокуратури справи дев'ятьох інших, оголошених в розшук, розглядатимуться окремо. Серед них – проповідник і лідер опозиційної організації FETO Фетхуллах Ґюлен, який проживає в США.

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Нагадаємо, що Карлов був убитий поліцейським Мевлютом Алтинташем 19 грудня 2016 року на російській фотовиставці в Центрі сучасного мистецтва Анкари. Співробітники служби безпеки застрелили безпосереднього виконавця на місці. Прокуратура Анкари стверджує, що Алтинташ особисто знав Ґюлена.

Те, що сталося, було визнано терактом.

Перше слухання у даній справі почалося в січні 2019 року у Другому суді Анкари з особливо тяжких злочинів.

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