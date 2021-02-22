"Дивно і неправдоподібно": ВООЗ хоче докладніше дослідити появу COVID-19 у Китаї

Експертам ВООЗ не дали відвідати всі ринки з продуктами дикої природи в Ухані

Всесвітня організації охорони здоров'я в попередньому звіті про походження COVID-19 має намір рекомендувати більш докладне дослідження контактів першого встановленого пацієнта з коронавірусом у китайському місті Ухань, а також ланцюжка постачальників ринку морепродуктів, з якого, як вважають, і почалося поширення вірусу.

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Про це повідомили знайомі зі звітом експерти, передає CNN.

Незалежні вчені розповіли, що рекомендовані дослідження повинні були провести ще багато місяців тому китайські вчені, які вивчають походження вірусу. На думку співрозмовників видання, те, що китайські вчені досі цього не зробили, "дивно" і "неправдоподібно".

Зокрема ВООЗ має намір запросити докладне дослідження історії контактів так званого нульового пацієнта з Ухані. Його дані досі не розкриті, але, на думку експертів організації, це офісний працівник віком від сорока років, який не мав екзотичних подорожей або контактів і жив зі своєю дружиною і дитиною.

Член команди ВООЗ, що побувала в Китаї, Пітер Дашак розповів, що розслідування встановило, що батьки першого відомого пацієнта, ймовірно, відвідували ринок, що торгує дикими тваринами в Ухані, а також місцевий ринок з продуктами харчування, який не був ринком морепродуктів Хуанань.

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На думку експерта, це свідчить про те, що не тільки ринок Хуанань, а й інші ринки в Ухані торгували продуктами дикої природи, але розслідувачі ВООЗ на них так і не потрапили.

Нагадаємо, 15 делегатів від ВООЗ прибули в Ухань 14 січня і пробули там близько двох тижнів, побувавши на всіх об'єктах (куди їх допустили), які представляють ключове значення для розслідування появи коронавірусу.

Раніше в ВООЗ заявили, що вважають "вкрай малоймовірним", що коронавірус завезли до Китаю з-за кордону.

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