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Голі українки влаштували еротичну фотосесію в Чорногорії (відео 18+)

9 липня 2021 16:42

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Суддя визнав туристок винними в безсоромній поведінці в громадському місці і наклав на них сукупний штраф у 1350 євро

Українські любительки гарячих фотосесій заробили добротний штраф в Чорногорії. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські любительки гарячих фотосесій заробили добротний штраф в Чорногорії. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці продовжують збирати штрафи за відверті витівки за кордоном – після еротичної фотосесії в Туреччині українські туристки відзначилися в Чорногорії.

Про це повідомляє місцевий портал Vijesti.

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Вдень 8 липня поліція курортного міста Котор затримала трьох молодих мандрівниць з України, які фотографувалися і знімали відео на дорозі в Троїцю повністю оголеними.

Наступного дня суд визнав українок винними в безсоромній поведінці в громадському місці і оштрафував кожну з них на 450 євро. Про мандрівниць відомо, що одній з них було 19 років, а двом її подругам – по 21.

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Якщо дівчата відмовляться від їхнього права подати апеляцію, то штраф можуть скоротити на третину – тобто, до 300 євро.

Безпосередньо в фотосесії брали участь і декілька інших осіб – але вони були одягнені, тому на них штраф не накладали.

Нагадаємо, що інший скандал з українками розгорівся в квітні в ОАЕ, не три, а відразу кілька десятків оголених жінок влаштували відверту фотосесію в центрі Дубая.

А в Єгипті українська туристка отримала важкі травми, коли каталася на водному парашуті в Шарм-еш-Шейху.

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