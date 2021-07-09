Голі українки влаштували еротичну фотосесію в Чорногорії (відео 18+)

Суддя визнав туристок винними в безсоромній поведінці в громадському місці і наклав на них сукупний штраф у 1350 євро

Українські любительки гарячих фотосесій заробили добротний штраф в Чорногорії. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці продовжують збирати штрафи за відверті витівки за кордоном – після еротичної фотосесії в Туреччині українські туристки відзначилися в Чорногорії.

Про це повідомляє місцевий портал Vijesti.

Реклама

Вдень 8 липня поліція курортного міста Котор затримала трьох молодих мандрівниць з України, які фотографувалися і знімали відео на дорозі в Троїцю повністю оголеними.

Наступного дня суд визнав українок винними в безсоромній поведінці в громадському місці і оштрафував кожну з них на 450 євро. Про мандрівниць відомо, що одній з них було 19 років, а двом її подругам – по 21.

Читайте також: Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Реклама

Якщо дівчата відмовляться від їхнього права подати апеляцію, то штраф можуть скоротити на третину – тобто, до 300 євро.

Безпосередньо в фотосесії брали участь і декілька інших осіб – але вони були одягнені, тому на них штраф не накладали.

Нагадаємо, що інший скандал з українками розгорівся в квітні в ОАЕ, не три, а відразу кілька десятків оголених жінок влаштували відверту фотосесію в центрі Дубая.

А в Єгипті українська туристка отримала важкі травми, коли каталася на водному парашуті в Шарм-еш-Шейху.