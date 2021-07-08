У Єгипті катер збив українку під час катання на парашуті (відео)

Українка врізалася головою в борт човна в Єгипті. Фото: скріншот, колаж "Сьогодні"
На відпочинку в Єгипті травмувалася українська туристка. Вона каталася на водному парашуті і при падінні врізалася головою об катер і отримала важкі травми.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", інцидент стався в Шарм-ель-Шейху. У момент зльоту мотузка, яка з'єднувала з катером, обірвалася. Жінку понесло на глибину. Водій човна вирішив наздогнати її і перегородити дорогу, але сталося зіткнення.
Читайте також: НП на Дні міста: під Миколаєвом через аварію на атракціоні постраждало троє чоловік (відео)
Жінка отримала струс мозку, у неї розірвано вухо і тріщини в хребцях. Медики наклали 15 швів.
Страхова компанія спершу не хотіла покривати лікування травм, завданих під час екстремальних розваг, але в підсумку госпіталь оплатили. Жінка продовжить лікування в Україні.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі обірвалася кабіна екстремального атракціону.
Також нагадаємо, у Казахстані несправний атракціон запустив дитину прямо в небо.