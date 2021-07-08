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У Єгипті катер збив українку під час катання на парашуті (відео)

8 липня 2021 10:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жінка купила поїздку на водному парашуті – парасейлінг, однак розвага обернулася сумними наслідками

Українка врізалася головою в борт човна в Єгипті. Фото: скріншот, колаж "Сьогодні"

Українка врізалася головою в борт човна в Єгипті. Фото: скріншот, колаж "Сьогодні"

На відпочинку в Єгипті травмувалася українська туристка. Вона каталася на водному парашуті і при падінні врізалася головою об катер і отримала важкі травми.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", інцидент стався в Шарм-ель-Шейху. У момент зльоту мотузка, яка з'єднувала з катером, обірвалася. Жінку понесло на глибину. Водій човна вирішив наздогнати її і перегородити дорогу, але сталося зіткнення.

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Жінка отримала струс мозку, у неї розірвано вухо і тріщини в хребцях. Медики наклали 15 швів.

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Страхова компанія спершу не хотіла покривати лікування травм, завданих під час екстремальних розваг, але в підсумку госпіталь оплатили. Жінка продовжить лікування в Україні.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі обірвалася кабіна екстремального атракціону.

Також нагадаємо, у Казахстані несправний атракціон запустив дитину прямо в небо.

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