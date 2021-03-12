В Афганістані школяркам старше 12 років заборонили співати перед чоловіками

В Афганістані Міносвіти заборонило школяркам старше 12 років співати перед чоловіками в приватних і державних школах.
Про це повідомляє Tolo News.
Тепер чоловіки не зможуть викладати уроки співу для школярок старше 12 років. Таке рішення влада пояснює великим навантаженням в школах.
Однак журналістка Ручі Кумар вважає, що влада країни наслідуює цінностям радикального руху "Талібан", який раніше Радбез ООН визнав терористичною організацією.
Водночас в незалежній комісії з прав людини в Афганістані заявляють, що освіта повинна бути однаково доступною для всіх дітей, незалежно від віку чи статі.
Раніше в Швейцарії на референдумі проголосували "за" заборону на носіння одягу, що закриває обличчя.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк