В Афганістані школяркам старше 12 років заборонили співати перед чоловіками

Тепер чоловіки не зможуть викладати уроки співу

В Афганістані Міносвіти заборонило школяркам старше 12 років співати перед чоловіками в приватних і державних школах.

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Про це повідомляє Tolo News.

Тепер чоловіки не зможуть викладати уроки співу для школярок старше 12 років. Таке рішення влада пояснює великим навантаженням в школах.

Однак журналістка Ручі Кумар вважає, що влада країни наслідуює цінностям радикального руху "Талібан", який раніше Радбез ООН визнав терористичною організацією.

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Водночас в незалежній комісії з прав людини в Афганістані заявляють, що освіта повинна бути однаково доступною для всіх дітей, незалежно від віку чи статі.

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Раніше в Швейцарії на референдумі проголосували "за" заборону на носіння одягу, що закриває обличчя.

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