У Білорусі з'явилися "рейкові партизани" – вони знищують колії поблизу України

Білоруси допомагають українцям боротися з російськими окупантами, незважаючи на те, що режим Лукашенка обіцяє за це тюремний строк

Білоруси знищують колії для допомоги Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Білорусі взялися допомагати українцям протистояти російській агресії. Люди знищують сигнальне обладнання залізниці та блокують колії.

Про це повідомляють білоруські силовики, пише "24 канал".

Реклама

"Рейкові партизани" працюють на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей. Відповідальність на себе вже взяли "Буслі ляцяць" та BYpol.

Напади на залізницю розпочалися 28 лютого і продовжуються, зокрема:

У ніч на 2 березня у Стовпцях затримали подружжя, яке на залізничних коліях підпалило колоди.

Вдень 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловік 35 років.

У МВС Білорусі наголосили, що причиною цих нападів стало бажання білорусів допомогти Україні боротися із російськими окупантами. Люди готові протистояти режиму Путіна та Лукашенка, незважаючи на те, що за це їм загрожує до 20 років в'язниці.

Реклама

Ситуація в Україні 3 березня