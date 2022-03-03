У Білорусі з'явилися "рейкові партизани" – вони знищують колії поблизу України

Жителі Білорусі взялися допомагати українцям протистояти російській агресії. Люди знищують сигнальне обладнання залізниці та блокують колії.
Про це повідомляють білоруські силовики, пише "24 канал".
"Рейкові партизани" працюють на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей. Відповідальність на себе вже взяли "Буслі ляцяць" та BYpol.
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Напади на залізницю розпочалися 28 лютого і продовжуються, зокрема:
- У ніч на 2 березня у Стовпцях затримали подружжя, яке на залізничних коліях підпалило колоди.
- Вдень 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловік 35 років.
У МВС Білорусі наголосили, що причиною цих нападів стало бажання білорусів допомогти Україні боротися із російськими окупантами. Люди готові протистояти режиму Путіна та Лукашенка, незважаючи на те, що за це їм загрожує до 20 років в'язниці.
Ситуація в Україні 3 березня
- Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.
- Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
- У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
- Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових до України без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.