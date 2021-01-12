У Білорусі помер митрополит Філарет

У грудні його госпіталізували з коронавірусом

Джерело: church.by

Помер митрополит Філарет, почесний Патріарший екзарх всієї Білорусі. Йому було 85 років.

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Про це повідомляє "БЕЛТА".

У грудні священнослужителя госпіталізували з коронавірусом.

Філарет став митрополитом Мінським і Білоруським в 1978 році. А в 2013 році його призначили Почесним Патріаршим Екзархом.

У 2006 році йому було присвоєно звання "Герой Білорусі", нагороджений державними нагородами.

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Крім того, в 2009 році священнослужитель був конкурентом російського патріарха Кирила в боротьбі за патріарший престол. У 75 річному віку Філарет вийшов на пенсію.

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