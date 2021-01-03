У Білорусі перша в 2021 році недільна акція протесту: відео

У Білорусі поновилися недільні протести проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

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Про це повідомляє DW.

3 січня, в першу неділю 2021 року, у різних районах Мінська жителі вийшли на марші проти фальсифікації результатів президентських виборів і насильства силовиків до мирних протестувальників.

Вони несли біло-червоно-білі прапори і парасольки, а також вигукували традиційні гасла "Живе Білорусь!", "Віримо! Можемо! Переможемо!".

Перші акції почалися о 8-й ранку.

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В одному з районів Мінська була помічена акція прихильників Лукашенка. Зо два десятки людей стояли вздовж дороги з червоно-зеленими прапорами.

Фото: twitter.com/OnlinerBY

Таку форму протесту – районні та дворові акції – у Мінську почали використовувати в кінці 2020 року. При цьому останні недільні протести вже не були широко анонсовані, мінчани домовлялися про них через чати.

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Інформації про затриманих під час нинішніх недільних акцій в Мінську не надходило.

Раніше Лукашенко розповів, скільки збирається правити.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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