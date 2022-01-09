Жахлива трагедія у Бразилії – на човни з туристами обрушилася скеля (відео)

На місці події працюють рятувальники-водолази

Загинуло семеро людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Неподалік бразильського міста Капітолі, штат Мінас-Жерайс на південному сході країни частина скелі обрушилася на човни з туристами. Загинули, як мінімум, семеро людей, ще троє зникли безвісти. Загалом постраждали 32 особи.

Про це повідомляє BBC.

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Туристи оглядали водоспад на озері. Кам'яна брила раптово відірвалася від стіни каньйону і обрушилася на кілька човнів, піднявши велику хвилю над озером. Момент потрапив на відео:

CLIFF COLLAPSE: На великій шести людях були розбиті, байдарки утримуються і близько 20 людей є помітні після part cliff collapsed on tourist boats in Brazil. pic.twitter.com/AQC5mV3Pht - CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 9, 2022

Один з моторних човнів, мабуть, затонув, іншим вдалося врятуватися.

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Що відомо?

Як повідомили журналістам у поліції, ще три човни постраждали від падіння каміння. Обвал стався об 11:00 за місцевим часом.

Протягом двох тижнів у штаті Мінас-Жерайс на сході Бразилії йшли зливи. Це сприяло обваленню скелі, повідомили журналістам рятувальники.

Озеро Фурнаш з'явилося у 1958 році під час будівництва гідроелектростанції та вважається популярною туристичною пам'яткою. Озеро знаходиться приблизно за 420 км на північ від Сан-Паулу.

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Про те, як довго триватимуть пошуки зниклих, поки що не повідомляється. Увечері роботу водолазів довелося відкласти до наступного дня.

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