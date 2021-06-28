У центрі Лондона біля станції метро прогримів потужний вибух (фото, відео)

Пожежа в центрі Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert
У центрі Лондона біля залізничної станції Elephant and Castle прогримів потужний вибух. Після цього почався масштабний пожежа. На місці працюють близько 70 пожежних.
Про це повідомляє mylondon.news.
Пожежа в центрі Лондона. Фото: REUTERS/atat
За даними Лондонської пожежної служби, пожежа почалася на одній із залізничних арок. Люди зі станції були евакуйовані. Порядку 50 поліцейських оточили місце події.
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На кадрах відео, які публікують користувачі соцмереж, видно клуби чорного диму і полум'я, що вириваються з-під опор залізничного мосту.
Як повідомляє журналіст My London, в повітрі витає сильний запах палаючого пластику.
Нагадаємо, раніше п'ять людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.