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У центрі Лондона біля станції метро прогримів потужний вибух (фото, відео)

28 червня 2021 16:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Біля залізничної станції в центрі міста палахкотить масштабна пожежа, в повітрі сильний запах пластика

Пожежа в центрі Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert

Пожежа в центрі Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert

У центрі Лондона біля залізничної станції Elephant and Castle прогримів потужний вибух. Після цього почався масштабний пожежа. На місці працюють близько 70 пожежних.

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Про це повідомляє mylondon.news.

Пожежа в центрі Лондона. Фото: REUTERS/atat

Пожежа в центрі Лондона. Фото: REUTERS/atat

За даними Лондонської пожежної служби, пожежа почалася на одній із залізничних арок. Люди зі станції були евакуйовані. Порядку 50 поліцейських оточили місце події.

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На кадрах відео, які публікують користувачі соцмереж, видно клуби чорного диму і полум'я, що вириваються з-під опор залізничного мосту.

Як повідомляє журналіст My London, в повітрі витає сильний запах палаючого пластику.

Нагадаємо, раніше п'ять людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.

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