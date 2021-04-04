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В Єгипті не побоялися потривожити фараонів і влаштували "парад мумій" (фото)

4 квітня, 05:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Під час підготовки заходу сталося кілька нещасть

У Єгипті пройшла розкішна церемонія перевезення 22 стародавніх мумій зі старого Єгипетського національного музею в новий Національний музей єгипетської цивілізації, на яку зібралися тисячі глядачів. "Золотий парад фараонів" супроводжувався яскравим шоу з танцівницями, оркестром і світломузикою. Однак під час підготовки країну спіткали нещастя.

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Про це повідомляє BBC.

/ Фото: REUTERS

Мумії урочисто провезли вулицями в хронологічному порядку їх правління – починаючи від фараона 17-ї династії Секененра Таа II і закінчуючи Рамзесом IX, який правив у XII столітті до нашої ери.

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/ Фото: REUTERS

Однією з головних мумій параду був Рамзес II – один із найзнаменитіших фараонів єгипетського Нового царства.

/ Фото: REUTERS

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На організацію параду фараонів було витрачено кілька мільйонів доларів. Кожну мумію перевозили на прикрашеному катафалку, оснащеному спеціальними амортизаторами і оточеному кортежем, включаючи копії бойових колісниць, запряжених кіньми.

/ Фото: REUTERS

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Щоб захистити експонати від зовнішніх впливів, для перевезення мумії помістили в спеціальні заповнені азотом контейнери, а дорогу по всьому маршруту – 5 кілометрів – ретельно вирівняли, щоб не було трясіння.

Стародавнє прокляття збувається?

Як відомо єгипетські мумії асоціюються з марновірством, що порушення їхнього спокою обіцяє нещастя.

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"Смерть на швидких крилах прилетить до того, хто порушить спокій фараона", – було написано на гробниці Тутанхамона, виявленій англійцем Говардом Картером у 1922 році.

І в Єгипті під час підготовки переїзду мумій і справді відбулося кілька лих:

  • Минулого тижня десятки людей загинули в результаті зіткнення поїздів у Верхньому Єгипті.
  • Щонайменше 18 людей загинули при обваленні будівлі в Каїрі.
  • Величезний контейнеровоз Ever Give заблокував Суецький канал і майже тиждень його не могли зняти з мілини – збитки обчислюються мільярдами доларів.

Проте професор єгиптології Американського університету в Каїрі Саліма Ікрам заспокоїв, що мумій перевозять не вперше.

"Їх вже багато разів перевозили в Каїрі, а до цього в Фівах, де їх в цілях безпеки перемістили в інші гробниці", – запевнив науковець.

Нагадаємо, напередодні в Суецькому каналі вдалося повністю ліквідувати пробку, яка утворилася через контейнеровоз Ever Give, що сів на мілину в ніч на 24 березня.

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Єгипет музей фараон мумії
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