В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)

У Єревані, де проходять мітинги прибічників і противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, почалися масові зіткнення політичних опонентів.
У хід пішли кулаки і образи, а місцева поліція поки вважає за краще не втручатися в конфлікт.
Вірменська служба нацбезпеки просить мітингувальників утриматися від дій, що загрожують національній безпеці, і обіцяє відреагувати на будь-які подібні кроки.
А колишній президент Вірменії Роберт Кочарян закликав громадян країни підтримати армію:
"Ми закликаємо вас бути господарями нашої держави, бути поруч з нашими збройними силами. Уряд, який програв війну і здав наші землі, має піти геть. Це головна запорука нашого національного відродження", – заявив він.
Нагадаємо, глава вірменського уряду звинуватив військових в спробі перевороту і звільнив главу Генштабу. Після цього він виступив перед прибічниками в центрі Єревана з низкою заяв.
Раніше ми повідомляли, що за відставку Пашиняна і проведення дострокових виборів до парламенту виступив також президент Вірменії Армен Саркісян.
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