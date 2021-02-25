Русский
$ 27,95
33,93
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)

25 лютого, 13:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Служба нацбезпеки просить мітингувальників утриматися від насильства

У Єревані, де проходять мітинги прибічників і противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, почалися масові зіткнення політичних опонентів.

Реклама

У хід пішли кулаки і образи, а місцева поліція поки вважає за краще не втручатися в конфлікт.

Вірменська служба нацбезпеки просить мітингувальників утриматися від дій, що загрожують національній безпеці, і обіцяє відреагувати на будь-які подібні кроки.

А колишній президент Вірменії Роберт Кочарян закликав громадян країни підтримати армію:

В тренді
"Кокаїновий рекорд" Європи: в Німеччині та Бельгії перехопили 23 тонни наркотику

"Ми закликаємо вас бути господарями нашої держави, бути поруч з нашими збройними силами. Уряд, який програв війну і здав наші землі, має піти геть. Це головна запорука нашого національного відродження", – заявив він.

Реклама

Нагадаємо, глава вірменського уряду звинуватив військових в спробі перевороту і звільнив главу Генштабу. Після цього він виступив перед прибічниками в центрі Єревана з низкою заяв.

Раніше ми повідомляли, що за відставку Пашиняна і проведення дострокових виборів до парламенту виступив також президент Вірменії Армен Саркісян.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Вірменія бійка єреван масова бійка Нікол Пашинян

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режимі
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режиміІнші країни
"Вакцинація може стати марною": у ВООЗ назвали умову для перемоги над COVID-19Інші країни
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)Інші країни
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можна
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можнаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти