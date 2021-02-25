В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)

У Єревані, де проходять мітинги прибічників і противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, почалися масові зіткнення політичних опонентів.

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У хід пішли кулаки і образи, а місцева поліція поки вважає за краще не втручатися в конфлікт.

Вірменська служба нацбезпеки просить мітингувальників утриматися від дій, що загрожують національній безпеці, і обіцяє відреагувати на будь-які подібні кроки.

А колишній президент Вірменії Роберт Кочарян закликав громадян країни підтримати армію:

"Ми закликаємо вас бути господарями нашої держави, бути поруч з нашими збройними силами. Уряд, який програв війну і здав наші землі, має піти геть. Це головна запорука нашого національного відродження", – заявив він.

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Нагадаємо, глава вірменського уряду звинуватив військових в спробі перевороту і звільнив главу Генштабу. Після цього він виступив перед прибічниками в центрі Єревана з низкою заяв.

Раніше ми повідомляли, що за відставку Пашиняна і проведення дострокових виборів до парламенту виступив також президент Вірменії Армен Саркісян.

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