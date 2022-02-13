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У Німеччині переобрано президента – за кого проголосували

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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13 лютого, 15:59
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За його кандидатуру проголосувала переважна більшість членів Федеральних зборів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині президента Франк-Вальтера Штайнмаєра переобрано на другий строк. Федеральні збори переобрали його абсолютною більшістю голосів на 5 років. Про це повідомляє DW.

Чинний президент ФРН отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу та делегатів від 16 федеральних земель країни.

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На посаду глави держави, крім Штайнмаєра, претендували ще три кандидати. Герхарда Траберта, лікаря з Майнца, висувають "Ліві", права "Альтернатива для Німеччини" пропонує економіста, професора Макса Отте. Ще одна претендентка запропонована партією "Вільні виборці" – це єдина жінка-кандидат, астрофізик Штефані Гебауер.

Президента Німеччини обирають строком на п'ять років.

Штайнмаєр був упевнений у перемозі

Франк-Вальтер Штайнмаєр заявивши про бажання висуватися на новий строк у травні 2021 року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини, "Зелених" та партійного союзу ХДС/ХСС. Отже, він уже тоді заручився підтримкою більшості у бундестазі та бундесраті – це дві палати, які складають у ФРН Федеральні збори.

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Чого чекає Україна від Німеччини

Соціал-демократ Олаф Шольц 8 грудня був обраний новим федеральним канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів з 707. До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Зеленський ділився своїми очікуваннями щодо Шольца. Серед іншого це виконання домовленостей про транзит газу з Росії газотранспортною системою України, а також просування України в НАТО та ЄС.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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