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У Гонконзі горить торговий центр, сотні людей у вогняній пастці (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
15 грудня, 09:37
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Не всі відвідувачі змогли вибратися з палаючої будівлі
У Гонконзі сильна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У Гонконзі сильна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Гонконзі спалахнув 38-поверховий Всесвітній торговий центр у Козуей Бей, на даху будівлі заблоковані 300 людей.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

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Перші повідомлення про спалах надійшли вранці за київським часом. Вогонь пошкодив будівельні риштування і огорнув територію густим димом.

Принаймні семеро людей постраждали. Серед поранених була жінка 60 років, яка лежала у напівнесвідомому стані. Зараз вона у лікарні із утрудненим диханням.

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Фото: Сем Цанг
Фото: Сем Цанг

Сотні людей у вогняній пастці на даху

Поліція повідомила, що понад 300 осіб опинилися у пастці на даху будівлі та ще 160 було евакуйовано з будівлі. Пожежники використали висувні сходи для порятунку тих, хто опинився у пастці у відкритій частині будівлі на п'ятому поверсі.

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Кажуть, що офісні працівники та відвідувачі ресторанів все ще перебувають у будівлі, яка працює як торговий центр та офісний комплекс.

Що каже влада?

Попереднє розслідування показало, що пожежа спалахнула в електрощитовій на нижньому поверсі торгового центру, а потім поширилася на будівельні риштування, що покривають частину будівлі. Потім дим проникнув у сам торговий центр і на задні сходи.

Фото: Сем Цанг
Фото: Сем Цанг

Пожежники гасили пожежу за допомогою двох водяних струменів. Також було задіяно дві бригади служби, оснащені дихальними апаратами.

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