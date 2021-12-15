У Гонконзі горить торговий центр, сотні людей у вогняній пастці (фото, відео)

Не всі відвідувачі змогли вибратися з палаючої будівлі

У Гонконзі сильна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Гонконзі спалахнув 38-поверховий Всесвітній торговий центр у Козуей Бей, на даху будівлі заблоковані 300 людей.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

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Перші повідомлення про спалах надійшли вранці за київським часом. Вогонь пошкодив будівельні риштування і огорнув територію густим димом.

Принаймні семеро людей постраждали. Серед поранених була жінка 60 років, яка лежала у напівнесвідомому стані. Зараз вона у лікарні із утрудненим диханням.

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Фото: Сем Цанг

Сотні людей у вогняній пастці на даху

Поліція повідомила, що понад 300 осіб опинилися у пастці на даху будівлі та ще 160 було евакуйовано з будівлі. Пожежники використали висувні сходи для порятунку тих, хто опинився у пастці у відкритій частині будівлі на п'ятому поверсі.

Людей, що займаються після величезного fire broke out в Hong Kongs World Trade Centre



Video: Danny Lee pic.twitter.com/flk15RHCuT - SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

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Кажуть, що офісні працівники та відвідувачі ресторанів все ще перебувають у будівлі, яка працює як торговий центр та офісний комплекс.

Smoke inside Hong Kong's World Trade Centre



Credit: Gigi pic.twitter.com/HeixnxmtRk - SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Що каже влада?

Попереднє розслідування показало, що пожежа спалахнула в електрощитовій на нижньому поверсі торгового центру, а потім поширилася на будівельні риштування, що покривають частину будівлі. Потім дим проникнув у сам торговий центр і на задні сходи.

Фото: Сем Цанг

Пожежники гасили пожежу за допомогою двох водяних струменів. Також було задіяно дві бригади служби, оснащені дихальними апаратами.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre після major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz - SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

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