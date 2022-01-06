У Держдумі запропонували приєднати Казахстан до Росії — заява

Пропонується відпрацювати кримський сценарій

У Росії все частіше звучать пропозиції, окупувати Казахстан/Колаж "Сьогодні"

У Москві звучать перші пропозиції щодо приєднання Казахстану до Росії. Таку ідею висловив член комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Бійсултан Хамзаєв.

Про це повідомляє агентство Кавказ. Реалії.

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Референдум

Для реалізації цього плану член провладної партії "Єдина Росія" Хамзаєв виступив за проведення референдуму про "возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією".

"Центральна Азія – це російська земля! У мережі йде обговорення можливого возз'єднання Казахстану з Росією. Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики та посад. Підтримую проведення референдуму у Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією. Зазначу, що сам президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв усі свої заяви робить російською. Вважаю, це буде гарним виявом справжньої демократії!" – написав Хамзаєв на своїй сторінці у Facebook.

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