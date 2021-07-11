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У Грузії знайшли мертвим побитого журналіста – Тбілісі накрила хвиля заворушень

11 липня 2021 20:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Противники ЛГБТ-спільноти жорстоко побили його біля офісу організації "Сірцхвіліа"

У Грузії помер оператор Олександр Лашкарава, якого побили під час акції проти ЛГБТ 5 липня.

Про це пише "Ехо Кавказу".

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Чоловіка госпіталізували з переломами кісток обличчя, йому була потрібна хірургічна операція. Після того, як його виписали, Лашкарава продовжував лікуватися вдома, проте через кілька днів помер – мертвим його виявила мати.

На смерть оператора одного з грузинських телеканалів відреагувавпрем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Він пообіцяв, що найближчим часом всі дізнаються про результати розслідування.

У посольстві США в Грузії також відреагували на напад на оператора.

"Ми закликаємо до спокою і припинення насильства, яке вже призвело до трагічної загибелі однієї людини", – йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Грузії?

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Нині все більше організацій почали вимагати відставки прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі та глави МВС Вахтанга Гомелаурі. За інформацією деяких джерел, про те, що будуть заворушення 5 липня в країні, влада знала. Але нічого не зробила.

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11 липня біля офісу керівної партії в Грузії відбуваються затримання, а будівлю уряду країни облили червоною фарбою – після смерті оператора.

Представники антиурядової акції висунули кілька вимог:

  • негайна відставка уряду Іраклія Гарібашвілі;
  • арешт всіх винних і покарання тих, хто напав на людей 5-6 липня;
  • судове переслідування організаторів насильницького мітингу.
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Нагадаємо, 5 липня представники ультраправих рухів "Союз православних батьків" і "Грузинський марш" за підтримки релігійних парафіян і радикальних гомофобів стали нападати на журналістів і опозицію.

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