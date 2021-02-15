В Іраку через ракетний обстріл горить військова база США (відео)

Кілька ракет впали в житловому районі, є поранені

В Іраку було завдано ракетного удару по аеропорту міста Ербіль, у районі якого дислокуються війська антитерористичної коаліції під керівництвом Сполучених Штатів. На американській військовій базі почалася пожежа.

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Про це повідомляє ASB News.

Ще одна ракета впала посеред жвавого перехрестя в Ербілі, за останніми даними поранено двох мирних жителів.

Також через ракетний удар значно пошкоджений торговий центр Mercedes Benz в Ербілі.

За інформацією агентства Reuters, біля міжнародного аеропорту Ербіль в іракському Курдистані впали щонайменше три ракети. Загалом же, за інформацією місцевих джерел, було випущено п'ять ракет.

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Репортер агентства чув кілька вибухів і бачив, як у районі аеропорту почалася пожежа.

Водночас поки не відомо, чи була метою атаки саме військова база США, яка розміщена недалеко від аеропорту.

Нагадаємо, на початку січня на півночі Іраку прогримів вибух на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням, що належить західній антитерористичної коаліції, яку очолює США.

Ми також повідомляли, що перед Новим роком в іракській столиці Багдаді обстріляли з ракетної установки "Катюша" посольство США.

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