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В Ізраїлі третю дозу вакцини зробили обов'язковою для отримання COVID-паспорта

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 жовтня, 21:28
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Люди назвали такий крок "примусовою вакцинацією"
Карантинні обмеження не поширюватимуться лише на тих, хто щеплений трьома дозами вакцини/Колаж: Сьогодні
Карантинні обмеження не поширюватимуться лише на тих, хто щеплений трьома дозами вакцини/Колаж: Сьогодні

В Ізраїлі, де школярі масово хворіють на COVID-19, оголосили про обов'язковість бустерної дози вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Заборони для невакцинованих

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Урядом Ізраїлю заборонено будь-кому, хто не отримав бустерної дози вакцини, перебувати в закритих приміщеннях, зокрема, в магазинах і барах. Це, в свою чергу, означає, що майже два мільйони громадян втратять видані їм паспорти вакцинації протягом найближчих днів. Відвідувати магазини, ресторани, культурні заходи та спортзали зможуть лише ті, хто має три дози вакцини проти коронавірусу.

Реакція людей

Десятки ізраїльтян влаштували демонстрації по всій країні на знак протесту проти нової системи "зелених пропусків". Люди назвали цей крок "примусовою вакцинацією".

Ситуація з COVID-19 в Ізраїлі

В останні місяці в країні зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус. За інформацією міністерства охорони здоров'я, станом на 3 жовтня, понад 70 відсотків з 588 серйозних випадків в ізраїльських лікарнях стосувалися невакцинованих осіб.

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