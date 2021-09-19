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В Ізраїлі школярі масово хворіють коронавірусом, їх зобов'язали здавати тести

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 19:02
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В країні загострилася ситуація з коронавірусом після закінчення свята Рош ха-Шана
Лише 18 вересня в країні 7,500 ізраїльтян захворіли коронавірусом
Лише 18 вересня в країні 7,500 ізраїльтян захворіли коронавірусом

В Ізраїлі збільшилася кількість серйозних випадків COVID цього місяця. Через це школярам доведеться складати тести на коронавірус перед поверненням після канікул до навчальних закладів.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Батьків всіх учнів з першого по шостий клас попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени і дати їх своїм дітям. Такий захід буде застосовуватися до всіх учнів від підготовчих дитячих садків до шостого класу.

В країні загострилася ситуація з коронавірусов після закінчення свята Рош ха-Шана. Лише 18 вересня в країні 7,500 ізраїльтян захворіли коронавірусів. При цьому 59% з числа хворих становлять діти шкільного віку.

А за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі близько 45 тис школярів хворіють коронавірусом, а ще 92 тис. перебувають на карантині після контакту з хворими.

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Довга дорога до могили Раббі Нахмана

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Згідно з віруванням однієї з течій хасидизму, його послідовники зобов'язані побувати хоча б раз у своєму житті на могилі рабі Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

У минулому році на початку вересня Кабінет міністрів України заборонив пропускати групи хасидів, які прямували в Україну для масового святкування Рош ха-Шана. Це дозволилов зробити постійне зростання числа хворих на коронавірус як всередині країни, так і за кордоном.

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