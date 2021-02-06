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В Ізраїлі другу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 2 млн людей

6 лютого, 21:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Кількість людей, що отримали першу дозу, перевалила за 3 мільйони

В Ізраїлі, де через три тижні після початку вакцинації зафіксували спад захворюваності на COVID-19, другу дозу вакцини від коронавірусу, за останніми даними, отримали вже 2 006 963 особи.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Тобто в Ізраїлі вже понад 2 млн людей пройшли повний курс вакцинації.

У країні також ударними темпами триває вакцинація першою дозою вакцини – станом на 6 лютого вже вакциновано 3 416 613 осіб.

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Нагадаємо, раніше в Ізраїлі виникли сумніви у заявленій ефективності вакцини від коронавірусу від Pfizer і BioNTech, яку використовують у країні, – там побоюються, що препарат може не захистити від нових штамів вірусу.

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Ми також повідомляли, що в Ізраїлі, який є лідером з масової вакцинації населення від COVID-19, стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу старших школярів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Ізраїль вакцинація вакцина коронавірус
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