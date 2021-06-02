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В Ізраїлі зафіксували серйозну "побочку" після вакцини Pfizer

2 червня, 12:07

Віталій Семченко Віталій Семченко

Одне з пояснень міокардиту – занадто високі рівні антитіл, які можуть призводити до надмірної імунної реакції

Вакцина Pfizer може викликати міокардит

Вакцина Pfizer може викликати міокардит / Фото: REUTERS

Друга доза вакцини проти коронавірусу Pfizer може викликати міокардит – підвищений ризик розвитку запалення серцевого м'яза.

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Про це повідомили експерта МОЗ Ізраїлю, передає Reuters.

"Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило у вівторок, що виявило невелику кількість випадків серцевого запалення, що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі", – сказано в повідомленні.

Фахівці провели дослідження і прийшли до висновку, що один з 3-6 тис. вакцинованих чоловіків у віці від 16 до 24 років отримав відповідні симптоми. При цьому більшість випадків були легкими і вирішились протягом декількох тижнів, що типово для міокардиту.

Вчені поки з'ясовують, з чим може бути пов'язаний побічний ефект. Одне з пояснень – занадто високі рівні антитіл, які можуть призводити до "надмірної імунної реакції".

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У компанії Pfizer заявили, що їм відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, однак причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не встановлений.

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Як повідомлялося раніше, вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад.

Крім того, в українському МОЗ назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

Також дивіться, як група крові впливає на перебіг ковіду:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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