У Камеруні бензовоз врізався в автобус: багато загиблих і поранених (відео)

Водій бензовоза зміг вибратися з охопленої полум'ям машини і зник з місця трагедії

У Камеруні сталася жахлива ДТП. Там вантажівка влетіла в пасажирський автобус. Загинули, щонайменше 53 людини, ще 29 людей отримали важкі травми.

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Причиною аварії став бензовоз, який перевищив швидкість. Водій бензовоза зміг вибратися з охопленої полум'ям машини і зник з місця трагедії.

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Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі на території газової автозаправної станції вибухнув газовий балон. Незважаючи на оперативність рятувальників, полум'я знищило автомобіль і пошкодило дві автозаправні колонки. Крім того, через інцидент постраждала людина.

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Також повідомлялося, що в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинули 95 люде. Бензовоз перекинувся, коли звернув, щоб пропустити мотоцикл. Чиновники заявили, що вибух стався, коли чоловік намагався забрати акумулятор вантажівки, який іскрить, і запалив паливо.

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