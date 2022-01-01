У Казахстані головна ялинка згоріла прямо на Новий рік (відео)

Ялинка загорілася через шість хвилин після настання нового 2022 року

Однією з причин поширення полум'я могло бути коротке замикання / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Тараз (Казахстан) у новорічну ніч спалахнула новорічна ялинка. Про подію повідомив у Instagram Департамент з надзвичайних ситуацій Жамбильської області.

Штучна ялинка з невідомої причини почала палати 1 січня о 00:06. Вогонь швидко охопив святкове дерево.

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Незважаючи на пожежу, це не зупинило городян від святкування, і вони почали радісно фотографуватися з деревом. На цей момент рятувальники намагалися загасити вогонь.

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Площа спалаху склала близько 15 квадратних метрів, для гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників та чотири одиниці техніки.

До 00:20 за місцевим часом пожежу загасили.

Київська ялинка теж "відзначилася"

2020 року, під час урочистого відкриття ялинки на Софіївській площі, спалахнули декорації з боку Софійського собору. Пожежники швидко впоралися із загорянням. Відвідувачі не постраждали. Тільки-но поплавилася пластикова конструкція.

2021 року київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топу 15 найкрасивіших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations.

В Україні з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев . Так новорічне дерево отримає друге життя та принесе користь зеленим насадженням столиці.