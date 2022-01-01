У Казахстані головна ялинка згоріла прямо на Новий рік (відео)

У місті Тараз (Казахстан) у новорічну ніч спалахнула новорічна ялинка. Про подію повідомив у Instagram Департамент з надзвичайних ситуацій Жамбильської області.
Штучна ялинка з невідомої причини почала палати 1 січня о 00:06. Вогонь швидко охопив святкове дерево.
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Незважаючи на пожежу, це не зупинило городян від святкування, і вони почали радісно фотографуватися з деревом. На цей момент рятувальники намагалися загасити вогонь.
().- charter97.org (@charter_97) January 1, 2022
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Площа спалаху склала близько 15 квадратних метрів, для гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників та чотири одиниці техніки.
До 00:20 за місцевим часом пожежу загасили.
. .- Covid-19 (@Odessa8436) January 1, 2022
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P.S. pic.twitter.com/upULwYQBMV
Київська ялинка теж "відзначилася"
2020 року, під час урочистого відкриття ялинки на Софіївській площі, спалахнули декорації з боку Софійського собору. Пожежники швидко впоралися із загорянням. Відвідувачі не постраждали. Тільки-но поплавилася пластикова конструкція.
2021 року київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топу 15 найкрасивіших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations.
В Україні з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев . Так новорічне дерево отримає друге життя та принесе користь зеленим насадженням столиці.