Русский
$ 27,75
33,17
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Казахстані впав військовий літак: перше відео з місця падіння

13 березня, 14:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ан-26 з шістьма людьми на борту зазнав аварії при посадці в Алмати

У Казахстані впав військовий літак Ан-26. Військовий лайнер зазнав аварії під час заходу на посадку в районі аеропорту Алма-Ати – аварія сталася в торці злітно-посадкової смуги.

Реклама

Посилаючись на пресслужбу аеропорту, видання Казінформ пише, що літак летів з міста Нур-Султан.

Літак належав прикордонній службі Комітету нацбезпеки Казахстану – за кілька хвилин до трагедії він зник з радарів. На борту перебували шестеро осіб. За попередньою інформацією, четверо з них загинули, двох інших госпіталізували до місцевої лікарні. Інформації про їхній стан немає.

Очевидці аварії публікують у соцмережах відео з місця НП:

Одразу після аварії оголосили тривогу, а на місце виїхали пожежники, рятувальники-кінологи і 10 карет швидкої допомоги.

В тренді
Популярні ліки можуть запобігти зараженню COVID-19 – вчені
Реклама

Після падіння почалося займання, але наразі вогонь вже загасили.

Нагадаємо, це вже не перша авіакатастрофа в Казахстані за останні роки – 2019-го, виконуючи рейс Алмати – Нур-Султан – пасажирський літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air під час вильоту різко втратив висоту і впав. У результаті загинули 12 осіб і 60 були поранені.

Крім того, того ж року біля Байконура зазнав аварії вертоліт Мі-8 Міноборони Казахстану з 13 військовими на борту – всі вони загинули.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Казахстан аварія літак алмати авіакатастрофа Ан-26
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це атомна бомба": вчені попередили про катастрофу через "бразильський" штам COVID-19Інші країни
У Південній Кореї після щеплення AstraZeneca померли вісім осіб
У Південній Кореї після щеплення AstraZeneca померли вісім осібІнші країни
Націоналізація
Націоналізація "Мотор Січі": у "Слузі народу" готують законопроєктЕкономіка
Ізраїль не визнає вакцину, якою роблять щеплення українцям – посол
Ізраїль не визнає вакцину, якою роблять щеплення українцям – посолУкраїна
Справа Навального: опозиціонер зник, Польща звернулася в ООН
Справа Навального: опозиціонер зник, Польща звернулася в ООНРосія
Перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі: ще одна країна висловила протест
Перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі: ще одна країна висловила протестФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти