У Казахстані впав військовий літак: перше відео з місця падіння

Ан-26 з шістьма людьми на борту зазнав аварії при посадці в Алмати

У Казахстані впав військовий літак Ан-26. Військовий лайнер зазнав аварії під час заходу на посадку в районі аеропорту Алма-Ати – аварія сталася в торці злітно-посадкової смуги.

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Посилаючись на пресслужбу аеропорту, видання Казінформ пише, що літак летів з міста Нур-Султан.

Літак належав прикордонній службі Комітету нацбезпеки Казахстану – за кілька хвилин до трагедії він зник з радарів. На борту перебували шестеро осіб. За попередньою інформацією, четверо з них загинули, двох інших госпіталізували до місцевої лікарні. Інформації про їхній стан немає.

Очевидці аварії публікують у соцмережах відео з місця НП:

Одразу після аварії оголосили тривогу, а на місце виїхали пожежники, рятувальники-кінологи і 10 карет швидкої допомоги.

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Після падіння почалося займання, але наразі вогонь вже загасили.

Нагадаємо, це вже не перша авіакатастрофа в Казахстані за останні роки – 2019-го, виконуючи рейс Алмати – Нур-Султан – пасажирський літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air під час вильоту різко втратив висоту і впав. У результаті загинули 12 осіб і 60 були поранені.

Крім того, того ж року біля Байконура зазнав аварії вертоліт Мі-8 Міноборони Казахстану з 13 військовими на борту – всі вони загинули.

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