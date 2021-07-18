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У Китаї від вірусу мавпи вперше померла людина

18 липня 2021 18:06

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вірусом заразився 53-річний китайський ветеринар – він розкрив двох мертвих тварин

Вірус може передаватися при прямому контакті з мавпою / Фото: колаж "Сьогодні"

Вірус може передаватися при прямому контакті з мавпою / Фото: колаж "Сьогодні"

У Китаї зафіксували першу людську смерть від вірусу мавпи В – чоловік хворів кілька тижнів.

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Про це повідомляє Global Times.

Вірусом мавпи заразився 53-річний китайський ветеринар. Він на початку березня в рамках своєї експериментальної дослідницької роботи розкрив двох мертвих мавп.

Через місяць у чоловіка з'явилися симптоми лихоманки, нудоти і блювоти. Хворів він більше місяця, а 27 травня чоловік помер.

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Медики провели дослідження і підтвердили, що ветеринар заразився вірусом мавпи B (BV). А тестування його близьких не виявило у них вірусу мавпи.

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Вірус, виявлений в 1932 році, може передаватися при прямому контакті з мавпою і обміні виділеннями організму. Він має рівень смертності від 70 до 80 відсотків.

Раніше ми повідомляли, що в Києві постане перед судом екс-співробітниця інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів, яка незаконно винесла з роботи небезпечні штами вірусів.

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