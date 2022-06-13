У Китаї відповіли, чи давали РФ зброю для війни з Україною

Росія та Китай давно мають дружні відносини

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що його країна де допомагає путінській РФ зброєю/Фото: REUTERS/Caroline Chia, колаж: "Сьогодні"

У Китаї стверджують, що не допомагали Росії зброєю у війні проти України. Крім цього, заявляють, що китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

Про це заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

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"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", — сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

Він додав, що китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом". Однак зазначив, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

Навіщо Україні потрібна підтримка Китаю?

Україна зацікавлена у тому, щоб Китай підтримав її під час збройної агресії Росії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.

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"Я зацікавлений сьогодні в об'єднанні світу максимально. Я зацікавлений у позиції китайського лідера і китайського суспільства. Для нас дуже важливо, щоб така велика держава вплинула на те, щоб Росія припинила цю війну, а не підтримувала Російську Федерацію. Я розумію, що є розбіжності — і політичні, і економічні — у Заходу та Китаю… Я все це розумію… Але мені здається, такі загрози для суспільства, для цивілізації, як війна, яка може бути початком третьої світової, — це пріоритет для будь-якого лідера, і насамперед для лідерів великих держав. Тому я дуже зацікавлений у тому, щоб Китай підтримав Україну", – сказав він.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, чому Китай відмовляється допомагати своєму "другу" Путіну. Крім того, ми писали, що Китай може стати одним із гарантів безпеки України.