В Китае ответили, давали ли РФ оружие для войны с Украиной

Россия и Китай давно имеют дружеские отношения

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что его страна де помогает путинской РФ оружием/Фото: REUTERS/Caroline Chia, коллаж: "Сегодня"

В Китае утверждают, что не помогали России оружием в войне против Украины. Кроме того, заявляют, что китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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"Позвольте прояснить относительно Украины: Китай никогда не оказывал России материальной поддержки", — сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

Он добавил, что китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом". Однако отметил, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фэнхэ также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, оказывая Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

Зачем Украине необходима поддержка Китая?

Украина заинтересована в том, чтобы Китай поддержал ее во время вооруженной агрессии России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

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"Я заинтересован сегодня в объединении мира максимально. Я заинтересован в позиции китайского лидера и китайского общества. Для нас очень важно, чтобы такое большое государство повлияло на то, чтобы Россия прекратила эту войну, а не поддерживала Российскую Федерацию. Я понимаю, что есть разногласия — и политические, и экономические — у Запада и Китая. Я все это понимаю. Но мне кажется, такие угрозы для общества, для цивилизации, как война, которая может быть началом третьей мировой, — это приоритет для любого лидера, и прежде всего для лидеров больших государств. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы Китай поддержал Украину", – сказал он.

Также сайт "Сегодня" сообщал, почему Китай отказывается помогать своему "другу" Путину. Кроме того, мы писали, что Китай может стать одним из гарантов безопасности Украины.