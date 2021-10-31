Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

У Китаї за новим колом розвивається спалах COVID-19

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 жовтня, 01:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Китай зберігає свою нульову толерантність, закликаючи до пильності у прикордонних районах та портах
Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Колаж "Сьогодні".
Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Колаж "Сьогодні".

У Китаї швидко розвивається спалах COVID-19.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я країни, пише Reuters.

Реклама

COVID-19

  • Влада посилює пильність у пунктах в'їзду на тлі зростання інфекцій у північно-східному прикордонному місті, викликаних вірусом, що прибув з-за кордону.
  • За даними Національної комісії охорони здоров'я, з 17 по 29 жовтня було зареєстровано близько 377 випадків зараження усередині країни із підтвердженими симптомами. Цього року Китай боровся із серією спалахів. На початку 2020 року вони також активно стримували поширення по всій країні.
  • Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Тим не менш, в той час як решта світу намагається співіснувати з COVID-19, Китай зберігає свою нульову толерантність, закликаючи до пильності в прикордонних районах і портах, не допускаючи, щоб інфіковані мандрівники поширювали вірус серед місцевих жителів.
  • Протягом останніх 14 днів чотирнадцять провінційних районів повідомили про нові випадки місцевої передачі або про безсимптомні носії.

"Спалах все ще швидко розвивається, а ситуація з вірусним контролем залишається важким і складним", – сказав у суботу представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.

Читайте також:

КитайCOVID-19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти