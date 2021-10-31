У Китаї за новим колом розвивається спалах COVID-19

Китай зберігає свою нульову толерантність, закликаючи до пильності у прикордонних районах та портах

Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Колаж "Сьогодні".

У Китаї швидко розвивається спалах COVID-19.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я країни, пише Reuters.

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COVID-19

Влада посилює пильність у пунктах в'їзду на тлі зростання інфекцій у північно-східному прикордонному місті, викликаних вірусом, що прибув з-за кордону.

За даними Національної комісії охорони здоров'я, з 17 по 29 жовтня було зареєстровано близько 377 випадків зараження усередині країни із підтвердженими симптомами. Цього року Китай боровся із серією спалахів. На початку 2020 року вони також активно стримували поширення по всій країні.

Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Тим не менш, в той час як решта світу намагається співіснувати з COVID-19, Китай зберігає свою нульову толерантність, закликаючи до пильності в прикордонних районах і портах, не допускаючи, щоб інфіковані мандрівники поширювали вірус серед місцевих жителів.

Протягом останніх 14 днів чотирнадцять провінційних районів повідомили про нові випадки місцевої передачі або про безсимптомні носії.

"Спалах все ще швидко розвивається, а ситуація з вірусним контролем залишається важким і складним", – сказав у суботу представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.

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