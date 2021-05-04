У Мехіко обвалився міст з поїздом на ньому: десятки загиблих і постраждалих (фото, відео)

У масштабній аварії метрополітену на південному сході Мехіко постраждали більше 80 людей. Що зараз відбувається на місці катастрофи

У столиці Мексики Мехіко впав метромост, на якому їхав пасажирський поїзд. У результаті щонайменше 20 людей загинули, близько 50 постраждалих госпіталізували.

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Про це повідомляє diario24horas.

Зазначається, що всього постраждало більше 80 людей. НП подія сталася на південному сході міста, у районі станцій Олівос і Тесонко.

У районі аварії метро відключили електрику, щоб підйомний кран міг працювати. Зараз на місці знаходяться рятувальники, копи і медики.

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Через падіння моста одна балка впала прямо на автомобіль, який їхав внизу. На щастя, водій машини вижив.

Нагадаємо, 3 травня на трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обрушився міст. Проїзд по дорозі неможливий.

Про катастрофічний стан мосту через річку Західний Буг місцеві жителі раніше навіть попереджали владу.