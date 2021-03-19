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У Мексиці бойовики атакували поліцейський конвой: загинули 13 правоохоронців

19 березня, 06:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Напад стався в центральному штаті Мехіко

У Мексиці бойовики в засідці вбили щонайменше 13 поліцейських. Відразу після нападу вони зникли з місця злочину.

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Про це повідомляє Reuters.

Напад стався в центральному штаті Мехіко. Банда напала на колону співробітників служби безпеки в районі Льяно-Гранде в муніципалітеті Коатепек-Харінас, коли вони патрулювали район.

Зазначається, що це одне з найжахливіших масових вбивств співробітників сил безпеки за останні кілька років.

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Поки невідомо, скільки підозрюваних у злочині могли бути вбиті або поранені. Правоохоронні органи продовжують пошуки підозрюваних.

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Нагадаємо, нещодавно в нічному клубі в одному з центральних штатів Мексики виявили тіла щонайменше 11 осіб. На всіх були виявлені вогнепальні поранення.

Ми також повідомляли, що в Мексиці в пікапі виявили тіла 12 осіб з вогнепальними пораненнями і написане на шматку картону попередження про війну, яку ведуть між собою кримінальні угруповання на території "гарячої землі".

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Мексика вбивство поліція бойовики Мехіко
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