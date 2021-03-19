В Мексике боевики атаковали полицейский конвой: погибли 13 правоохранителей

В Мексике боевики в засаде убили по меньшей мере 13 полицейских. Сразу после нападения они скрылись с места преступления.

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Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в центральном штате Мехико. Банда напала на колонну сотрудников службы безопасности в районе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, когда они патрулировали район.

Отмечается, что это одно из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности за последние несколько лет.

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Пока неизвестно, сколько подозреваемых в преступлении могли быть убиты или ранены. Правоохранительные органы продолжают поиски подозреваемых.

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Напомним, недавно в ночном клубе в одном из центральных штатов Мексики обнаружили тела по меньшей мере 11 человек. На всех были обнаружены огнестрельные ранения.

Мы также сообщали, что в Мексике в пикапе обнаружили тела 12 человек с огнестрельными ранениями и написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки на территории "горячей земли".

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