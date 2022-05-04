У НАТО обрали командувача Об’єднаних збройних сил в Європі

Церемонія передання повноважень Тода Волтерса, як очікується, відбудеться влітку

Крістофер Каволі став командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі/Фото: НАТО, колаж: "Сьогодні"

Наступним верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі стане американський генерал Крістофер Каволі. Він змінить на цій посаді Тода Волтерса.

Про це повідомляє НАТО.

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"Північноатлантична рада схвалила кандидатуру генерала Крістофера Каволі, армії Сполучених Штатів, на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі", — йдеться в повідомленні.

Генерал Каволі зараз є командувачем армії США в Європі та Африці.

Після завершення національного процесу затвердження на посаді генерал Каволі прийме призначення як наступник генерала Тода Волтерса, який представляє Повітряні сили США. Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку в Штабі верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (Монс, Бельгія).

ЗСУ переходять на зброю НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було ухвалене стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри і техніку за стандартами НАТО.

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Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

"Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по три-чотири гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон", – пояснив він.

Також, за словами глави Міноборони, відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії:

"Ще восени 2021 року під час призначення на посаду міністра оборони я акцентував, що вважаю одним із пріоритетів своєї роботи інтеграцію України до НАТО де-факто. Тривалий час ми переконували партнерів у тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм".

Міністр заявив, що поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.

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"Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося", – сказав Резніков.

Глава Міноборони розповів, що українські воїни вже деякий час опановують західну зброю.

"Наразі навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові", – додав він.

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