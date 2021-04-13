У Перу автобус з пасажирами злетів з дороги – загинули 20 осіб (фото)

Спочатку влада повідомила про 18 загиблих, які загинули на місці події, по дорозі в лікарню померли ще двоє

Вранці 12 квітня, в центральній частині Перу автобус з'їхав з дороги і перекинувся – загинули щонайменше 20 осіб.

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Про це повідомила муніципальна влада району Паробамба в Facebook.

Спочатку стало відомо про 18 загиблих, які померли на місці події. Однак по дорозі в лікарню померли ще двоє людей.

Ще 14 осіб отримали поранення. Наразі з'ясовуються всі деталі події.

Також раніше ми писали про те, що на індонезійському острові Ява шкільний автобус, в якому з екскурсії поверталися діти з батьками, зірвався в прірву – загинуло 27 осіб.

У лютому цього року в Єгипті сталася масштабна аварія за участю туристичного автобуса. Серед постраждалих є українці.

Як повідомлялося раніше, біля українсько-польського кордону в Раві-Руській внаслідок погодних умов з'їхав в кювет пасажирський автобус TEMSA з сполученням Львів – Вільнюс.

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