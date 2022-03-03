У Румунії над Чорним морем зник літак МіГ-21: вертоліт, який полетів на пошуки, розбився

Доля літака МіГ-21 та його пілота досі залишається невідомою

Вертоліт розбився за 11 кілометрів від аеродрому/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 2 березня, військово-повітряні сили Румунії втратили літак МіГ-21 та вертоліт на борту з рятувальниками.

Про це повідомляють військово-повітряні сили Румунії.

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Деталі

Літак МіГ-21 виконував завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. Це район на північному сході країни на узбережжі Чорного моря. З авіабази він вилетів о 19:50. О 20:03 диспетчерська вежа втратила зв'язок з ним.

На його пошук одразу був відправлений гелікоптер IAR-330 Puma. Він вилетів з аеродрому близько 20:21, а зв'язок з ним пропав о 20:44. Згодом вертоліт розбився за 11 кілометрів від аеродрому.

Міністра оборони Румунії Василе Дінку повідомив, що всі, хто перебував на борту гелікоптера – загинули. А це — семеро людей.

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Доля літака МіГ-21 та його пілота досі залишається невідомою. Варто зауважити, що Румунія — країна, яка входить в НАТО. А в Чорному морі поблизу країни зараз перебувають російські військові кораблі.

Про літаки МіГ-21

МіГ-21 — радянський реактивний фронтовий винищувач 1960-х — 1970-х років.

Випускався серійно в СРСР (1959 — 1986 роки), в Індії та Китаї (під позначенням F-7). Китайці випустили ряд власних модифікацій. Літак багаторазово модифікувався. Стояв на озброєнні 68 країн, подекуди використовується і зараз як навчально-тренувальний (Сербія, Індія, країни Африки). Активно використовувався у локальних конфліктах — В'єтнамська війна, арабо-ізраїльські війни, війна в Афганістані, Ірано-іракська війна, війна з НАТО в Югославії.

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