Сейшели – найбільш вакцинована країна світу, і там спалах COVID. Що пішло не так?

Сейшели почали вакцинувати населення в січні, готуючись до прийому туристів і стали найбільш вакцинованою країною світу. Але з початку травня там новий спалах

Сейшели – одна з країн, якій вже вдалося вакцинувати більшу частину населення. Але тепер там новий спалах COVID-19. У розрахунку на душу населення зростання захворюваності на Сейшельських островах гірше, ніж в Індії.

Що відбувається на Сейшельських островах?

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Сейшели – маленька країна на островах із населенням 98 тис. людей. Це одна з країн-лідерів по вакцинації, і близько 71% людей на Сейшелах отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, а 62,7% – повністю вакциновані.

В країні використовують дві вакцини – Sinopharm і AstraZeneca. Для порівняння, в Ізраїлі – 59%.

Рівень вакцинації по країнам

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Приблизно 60% доз, які вводили на Сейшельських островах, – це вакцини, вироблені китайською компанією Sinopharm, які Сейшелах подарували Об'єднані Арабські Емірати. Решта доз – компанії AstraZeneca, вироблена Інститутом сироватки Індії.

Незважаючи на те, що країна одна з найбільш вакцинованих у світі – там новий спалах.

Якщо дивитися тільки на цифри, то захворюваність на Сейшелах здається невеликою – близько 250 нових випадків і одна-дві смерті на добу. Але для маленької країни – це величезні цифри. У перерахунку на одиницю населення захворюваність на Сейшельських островах вище, ніж в Індії.

Нові підтверджені випадки COVID-19 на мільйон людей на Сейшелах, в Індії і Україні на 1 млн осіб

Те ж саме за смертністю. На Сейшельських островах на 1 млн. осіб більше смертей, ніж в Індії.

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Таке зростання числа заражених здається дивним. Наприклад, в Ізраїлі і Великобританії відбувається помітний спад. Уряд Сейшел поки не може зрозуміти, чому у них ситуація інша. Є тільки здогади.

Що могло піти не так?

Поріг колективного імунітету не досягнуть. Колективний імунітет недосяжний через недостатню ефективність використовуваних вакцин. На Сейшельських островах переважають нові варіанти SARS-Cov-2, проти яких ефективність вакцин трохи нижча. Є повідомлення про південноафриканський варіант, який циркулює на островах. У Південній Африці одне дослідження показало, що ефективність AstraZeneca проти цього варіанту становить 0-10%, що спонукало уряд Південної Африки припинити використання цієї вакцини в лютому. Поширюється індійський варіант B.1.617, який виявляється більш заразним, ніж інші варіанти. Масові збої в логістиці холодового ланцюга, необхідного для транспортування і зберігання, що зробило вакцини неефективними.

Проблема в вакцині?

У ВООЗ називають ситуацію на Сейшелах складною. З огляду на те, що недавно організація схвалила вакцину Sinopharm для екстреного використання.

37% тих, хто заразився, були повністю вакциновані. Сплеск випадків захворювання викликав сумніви в ефективності вакцини Sinopharm, хоча невідомо, скільки хворих отримали китайську вакцину.

Нині ВООЗ веде розслідування. Вивчає штами, які циркулюють в країні, коли випадки сталися щодо вакцинації і тяжкість кожного випадку.

"Тільки провівши таку оцінку, ми зможемо оцінити, чи є вакцини невдалими", – сказала Кейт О'Брайен, директор з імунізації ВООЗ.

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За її словами, деякі з зареєстрованих випадків відбуваються або незабаром після прийому одноразової дози, або незабаром після прийому другої дози, або між першою і другою дозами. Але важливо інше – складність захворювання.

За словами представників охорони здоров'я Сейшельських островів, близько 80% людей, які потребують стаціонарного лікування від COVID-19, що не були вакциновані або мали супутні захворювання.

У МОЗ Сейшел заявляють, що вакциновані, які захворіли, ніяких симптомів не мають. Їх перевірили, оскільки вони були контактними особами, або вони мають легкі симптоми.

Тому вакцина, мабуть, здатна захистити від важкої форми COVID-19.

Раніше "Сегодня" писав, що в ВООЗ також заявили про зниження захворюваності в Європі на 60%.

Щотижневе кількість нових випадків інфікування в Європі знизилося з 1,7 млн в середині квітня до 685 тис. нових випадків на минулому тижні.

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