У США в першому великому місті вимагають COVID-вакцинацію для відвідування громадських місць

У Сан-Франциско більше 78% жителів вакцинували проти коронавірусу, але захворюваність зростає

Жителям доведеться пред'явити COVID-сертифікат, щоб відвідувати ресторани, бари, тренажерні зали і театри / Фото: колаж "Сьогодні"

Сан-Франциско стало першим великим містом США, в якому стало обов'язковим пред'явлення доказів повної вакцинації при відвідуванні громадських місць. Їх будуть вимагати вже з 20 серпня.

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Про це повідомляє CNN.

"Ми знаємо, що для того, щоб наше місто оговталося від пандемії і процвітало, нам потрібно використовувати кращий метод боротьби з COVID-19, а саме вакцину", – заявив мер міста Лондон Брід.

Відзначимо, що ще в минулому місяці сотні власників барів і ресторанів заявляли, що зажадають від відвідувачів надати докази вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус для входу в заклади.

"Ці останні кілька тижнів продемонстрували, наскільки важливо, щоб всі пройшли вакцинацію, поки ми повертаємося до нормального життя", – сказав директор з охорони здоров'я Сан-Франциско Грант Колфакс.

На даному етапі, близько 78% жителів Сан-Франциско вакциновані. Але, поточний показник позитивного результату тесту на COVID-19 в місті становить 5,6%, що перевищує показник піку зимового сплеску, який становив 5,2%.

Третя доза вакцини

У США схвалили додаткову дозу вакцини проти коронавірусу для людей з ослабленою імунною системою. Таким чином цих людей хочуть краще захистити від коронавірусу. Але Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьою дозою від коронавірусу, щоб хоча б початковий курс могли пройти жителі бідних країн.

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Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус запропонував багатим країнам відкласти питання про третю дозі вакцинації як мінімум до кінця вересня.

Однак в США з цим спочатку не погодилися і заявили, що будуть робити так, як вважатимуть за потрібне.

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