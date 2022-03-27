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У столицях багатьох країн проходять мітинги на підтримку України (фото, відео)

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27 березня, 23:58
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Люди виходять із плакатами, на яких написано: "Вово, не роби мамі нерви!", "Закрийте небо!" і т.д.
У різних країнах підтримують Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
У різних країнах підтримують Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

По всьому світу люди влаштовують мітинги та акції на підтримку України. Вони просять зупинити війну та перестати вбивати мирних жителів.

"Сьогодні" докладніше розповість, у яких країнах підтримують нашу державу.

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Чехія, Прага

27 березня кілька сотень людей вийшли на мітинг із плакатами на підтримку України. На опублікованих фото можна побачити написи: "Вово, не роби мамі нерви!", "Закрийте небо!".

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У Будапешті вшанували пам'ять загиблих у Маріуполі

27 березня у Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, акція відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, що буди знищені нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

"Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і літніх людей, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному театрі в центрі Маріуполя", – написав Кулеба.

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Крім цього, Кулеба закликав партнерів України запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, надати Україні всю необхідну зброю, а також загнати Росію в ще глибшу ізоляцію.

У Варшаві пройшов мітинг на підтримку України

У Варшаві люди вийшли на мітингіз жовто-блакитними прапорами, гаслами на підтримку України, а також плакатами із кривавим президентом РФ Володимиром Путіним. Все для підтримки країни у війні із Росією.

Акція розпочалася о 17:00 за місцевим часом 25 березня. Зібралося кілька тисяч людей. Усі присутні скандували кількома мовами прохання про закриття неба над Україною.

Щоб показати кількість українців, які померли через війну, люди лягли на землю, закривши очі та обличчя прапорами та курточками. Під час цього багато мітингувальників розплакалися.

Що вимагали мітингувальники:

  • Підтримка щодо закриття неба над Україною від російських атак.
  • Дати зброю для України.
  • Введення санкцій проти путінського режиму в Росії та олігархів, які тримають Путіна при владі.
  • Повне ембарго на російську нафту та газ у ЄС.

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Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
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