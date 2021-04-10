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У Туреччині через ожеледицю сталися дві ДТП з туристами: є загиблий (фото)

10 квітня, 16:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Автобуси перевозили людей в Каппадокію

У суботу, 10 квітня, в Туреччині через погіршення погодних умов сталися дві аварії з туристичними автобусами, вони перекинулися на трасі Конья – Стамбул. В результаті загинула одна людина.

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Про це повідомляє Hürriyet.

"Через ожеледицю і сильний сніг в двох різних місцях на трасі Конья – Стамбул перекинулися два туристичних автобуса", – повідомляє видання.

Автобуси перевозили людей в Каппадокію. У першій аварії з 32 пасажирів автобуса, 16 постраждали, одна людина загинула. А в другій, з 36 туристів 13 осіб отримали травми.

"В результаті ДТП постраждали 26 росіян. Турецька влада підтвердила смерть однієї з російських туристок", – повідомили в Генконсульстві РФ в Антальї.

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Попередньо відомо, що через погану погоду водії не впоралися з керуванням на обледенілій дорозі і транспортні засоби з'їхали в кювет. Пізніше автобуси перекинулися.

Всіх постраждалих госпіталізували, їм надають екстрену медичну допомогу.

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Раніше ми повідомляли, що в Польщі помер ще один українець, який їхав в автобусі "Познань – Херсон", що з'їхав з траси і потрапив в ДТП неподалік Перемишля. Це вже шостий загиблий у страшній аварії, яка сталася 5 березня. 45-річний Василь з Тернопільщини помер в госпіталі міста Жешув.

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аварія ДТП Туреччина
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