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У Туреччині на кораблі випробували найновіше ППО: що відомо про систему (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 14:24
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GÖKDENİZ буде інтегрована на фрегати вже цього року
Система ближньої протиповітряної оборони GÖKDENİZ була розроблена для турецького флоту
Система ближньої протиповітряної оборони GÖKDENİZ була розроблена для турецького флоту / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова система протиповітряної оборони ближнього радіуса дії GÖKDENİZ, розроблена для флоту Туреччини, успішно знищила ціль під час випробувань.

Про це написав у Twitter керівник Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір.

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Успішні випробування

"Система ближньої протиповітряної оборони GÖKDENİZ, розроблена для нашого флоту, успішно знищила високошвидкісну ціль під час останнього вогневого випробування на кораблі", – написав він.

Ісмаїл Демір також зазначив, що у 2022 році GÖKDENİZ буде інтегрована на фрегати типу "Стамбул".

Що відомо про систему

Defence Turk пише, що GÖKDENİZ – це ближня система протиповітряної оборони, яка є "останнім ешелоном" захисту корабельних платформ від повітряних загроз. Системи дозволяють захищати кораблі від широкого спектру загроз, таких як безпілотні повітряні транспортні засоби, літаки та гелікоптери, а також ракети.

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На додаток до 35-мм гармати до системи GÖKDENİZ входить пошуковий радар, функція відстеження радарів та датчики E/O, які розташовані на тій же платформі. Так система може виконувати всі функції виявлення цілі, пріоритетів загроз, автоматичного моніторингу та знищення загрози взаємодії.

Фото – Defence Turk.
Фото – Defence Turk.

Водночас система GÖKDENİZ має скорострільність 1100 пострілів за хвилину, але важливою здатністю також є автоматичний механізм подачі боєприпасів без патронів. Завдяки останньому механізму два або більше типи боєприпасів можуть бути завантажені одночасно, а оператор може вибрати бажаний тип боєприпасів.

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Також GÖKDENİZ може бути використана проти надводних та надземних цілей.

Цікаво, що невелика кількість країн у світі здатна розвивати та виробляти свою власну систему протиповітряної оборони. З цієї причини не лише турецькі збройні сили, а й військово-морський флот інших країн виявляють великий інтерес до GÖKDENİZ.

Нагадаємо, Україна за допомогою безпілотників, у тому числі "Байрактарів", уже переписала правила ведення війни, але західні військові експерти досі не можуть зрозуміти, чому ця тактика настільки ефективна.

"Дуже вражаюче бачити всі ці відео, на яких Bayraktar виводять з ладу російські ракетні батареї класу "земля-повітря", а це саме та система, яка здатна їх збивати", – сказав лондонський експерт з безпілотників Девід Хемблінг.

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Літаки 194
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3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1077
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5
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6
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